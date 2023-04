Io e mio fratello: guarda il film in streaming gratis

Il nuovo film diretto dal regista Luca Lucini (già al lavoro in passato su Tre metri sopra il cielo e su Amore, bugie & calcietto) si intitola Io e mio fratello ed è ora disponibile per lo streaming gratis su Prime Video se si dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Si tratta di una commedia romantica all’italiana, ambientata sotto il sole della Calabria e in cui non mancano intrichi e intrecci amorosi.

Senza anticipare troppo, anticipiamo solo che la storia ruota attorno alle vicissitudini della protagonista Sofia, considerata la pecora nera della famiglia. Ha lasciato al sua terra d’origine per trasferirsi a Milano, ma decide di tornarci quando scopre il matrimonio che le porterà via la donna della sua vita, a opera del fratello. Ecco di seguito la sinossi e il trailer ufficiale pubblicato nei giorni scorsi dalla piattaforma.

Quando Sofia si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita, decide di tornare a casa, in Calabria. Ma il ritorno di Sofia romperà ogni equilibrio e in un susseguirsi di situazioni tragicomiche, i due fratelli saranno costretti a guardarsi davvero in faccia e a scegliere chi voler essere da grandi.

Nel cast di attori troviamo come interpreti Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Claudio Colica, Teresa Mannino e Nino Frassica. La durata è pari a 1 ora e 46 minuti. Il rating assegnato alla pellicola è 7+.

