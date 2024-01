IObit ottimizza il tuo PC: oggi a soli 29 euro anzichè 344

IObit ti aiuta ad ottimizzare le prestazioni dei tuoi dispositivi: una speciale offerta natalizia ti permette di acquistarlo risparmiando una somma di denaro decisamente importante.

Grazie a questa offerta unica e irripetibile puoi acquistare il pacchetto che include Advanced SystemCare 17 PRO, Driver Booster 11 PRO, IObit Uninstaller 13 PRO, IObit Malware Fighter 11 PRO, IObit Software Updater 6 PRO, Smart Defrag 9 PRO e Protected Folder pagando solamente 29,99 euro. Quale momento migliore, dunque, se non questo per acquistare un pacchetto di software che ti consentono di avere il tuo PC come nuovo?

L’offerta in questione conferma l’ottimo rapporto qualità/prezzo di questa soluzione pensata appositamente per te da IObit. Lo sconto del 91%, infatti, dà l’opportunità di pagare solamente 29,99 euro anzichè 344,71 e risparmiare dunque una somma pari a 314,72 euro!

IObit: risolvi qualsiasi problema del tuo dispositivo

Con IObit non hai a disposizione un semplice pacchetto di software progettati per aiutarti a rendere come nuovo il tuo PC. Parliamo invece di una soluzione che, oltre a pulire il tuo device, lo rende sicuro e fino al 200% più veloce. L’ottimizzatore per PC di Advanced SystemCare 17 PRO basato su AI ottimizza le prestazione del dispositivo rendendolo super performante.

Tra le soluzioni incluse nel pacchetto, ad esempio, Driver Booster 11 PRO si contraddistingue per essere uno dei migliori strumenti di aggiornamento driver attualmente presenti sul mercato. Utilizzarlo è inoltre semplicissimo perchè con un solo clic consente di mantenere sempre aggiornati oltre 9.500.000 driver e componenti di gioco. IObit Uninstaller 13 PRO, invece, si conferma come il migliore disinstallatore in grado di garantire processi di disinstallazione completi dei programmi, residui e bundleware.

Non perdere altro tempo! Ricorda che la promozione a -91% è limitata e rientra nelle offerte natalizie. Non lasciarti sfuggire questa magnifica occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.