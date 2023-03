IObit ti offre Uninstaller 12 PRO scontato per velocizzare il PC

Poco importa se il tuo PC è potente, poiché per quanto sia all’avanguardia a livello di hardware sarà ugualmente soggetto a un rallentamento inevitabile dopo qualche mese. La soluzione? Uninstaller 12 PRO di IObit.

Si tratta di un software che risolve questo specifico problema, dovuto quasi sempre all’intasamento subito dal PC per colpa di file inutili, che di solito sono collegati alla continua installazione e disinstallazione di software.

Quindi, per non rendere un PC appena acquistato un dispositivo non più capace di sfruttare appieno le sue potenzialità, ti serve assolutamente questo software.

Magari starai pensando che ci sono altre soluzioni per ovviare a questo problema. Se in parte è vero, dall’altra non riescono a fare un lavoro approfondito ed efficace come l’unistaller di IOBit.

Con IObit Uninstaller 12 PRO a prezzo scontato il tuo PC avrà una forma smagliante

Uninstaller 12 PRO di IObit è un’app che è stata progettata appositamente per la rimozione di qualsiasi tipologia di programma poco desiderato.

Il suo agire in maniera approfondita lo porta a eliminare tutti quei file inutili, nonché cartelle e riferimenti sui registri che sono collegati a un’applicazione.

Se usi la funzionalità “Disinstallazione Potente”, il software va ad agire scovando ogni riferimento al software che intendi cancellare, eliminando tutto ciò che non serve.

Come detto in precedenza, questa tipologia di intervento non soltanto offre vantaggi per quanto riguarda la velocità di avvio e le prestazioni generali del PC, ma consente anche ai fastidiosi bug di manifestarsi, estirpando quei software che sono difficili da eliminare.

Per fare ciò devi usare lo strumento File Shredder, integrato nel software, che permette di rimuovere in modo sicuro tutti i file, in modo che non possano più essere recuperati dopo l’eliminazione.

La promo attuale rende ancora più interessante il prodotto. Clicca sul link sottostante per maggiori dettagli:

Con lo sconto attuale, pagherai 23,99 dollari per l’installazione del software su 3 PC invece di 59,93 dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.