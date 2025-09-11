 IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI
IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI

Con IONOS puoi creare il tuo sito senza spendere nulla per un anno: sfrutta l'AI e metti online il tuo progetto personale gratuitamente.
Settembre porta con sé una promozione pensata per chi vuole dare forma a un nuovo progetto digitale senza affrontare subito spese. IONOS propone infatti il piano MyWebsite Now Starter a costo zero per un intero anno, con un vantaggio economico pari a 216€ rispetto alla tariffa di listino.

Un’occasione ideale per chi desidera avviare un sito personale, aziendale o un portfolio professionale. L’attivazione è semplice e immediata: basta collegarsi al portale ufficiale di IONOS . Andiamo a scoprire le sue funzionalità più nel dettaglio.

Tutto quello che include l’offerta IONOS

Il pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS è stato ideato per rendere accessibile la creazione di un sito anche a chi non possiede competenze tecniche. Una volta attivato, è possibile scegliere un template tra i tanti disponibili e personalizzarlo in pochi minuti grazie all’editor visuale drag & drop. Tutti i modelli sono ottimizzati per PC, tablet e smartphone, così da garantire un’esperienza fluida su qualsiasi dispositivo.

Oltre alla semplicità d’uso, la piattaforma mette a disposizione strumenti avanzati: funzionalità SEO integrate per migliorare la visibilità online, intelligenza artificiale per generare testi, immagini e palette grafiche su misura, e soluzioni dedicate all’e-commerce e alle prenotazioni online.

L’abbonamento gratuito per 12 mesi di IONOS comprende:

  • Website builder supportato da AI;
  • Editor intuitivo con funzioni drag & drop;
  • Dominio incluso per il primo anno;
  • Casella email professionale da 12 GB;
  • 50 GB di spazio web e gestione fino a 200 pagine;
  • Analytics e strumenti di marketing (SiteAnalytics e marketingRadar);
  • Opzioni per negozi online e sistemi di prenotazione;
  • Generatore automatico di contenuti e palette colori.

Per un anno intero non sono previsti costi: potrai creare, gestire e far crescere il tuo sito in totale autonomia, con la possibilità di gestire più progetti dalla stessa interfaccia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2025

