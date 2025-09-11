IONOS: crea il tuo sito web gratis per 12 mesi con il website builder AI

Settembre porta con sé una promozione pensata per chi vuole dare forma a un nuovo progetto digitale senza affrontare subito spese. IONOS propone infatti il piano MyWebsite Now Starter a costo zero per un intero anno, con un vantaggio economico pari a 216€ rispetto alla tariffa di listino.

Un’occasione ideale per chi desidera avviare un sito personale, aziendale o un portfolio professionale. L’attivazione è semplice e immediata: basta collegarsi al portale ufficiale di IONOS . Andiamo a scoprire le sue funzionalità più nel dettaglio.

Tutto quello che include l’offerta IONOS

Il pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS è stato ideato per rendere accessibile la creazione di un sito anche a chi non possiede competenze tecniche. Una volta attivato, è possibile scegliere un template tra i tanti disponibili e personalizzarlo in pochi minuti grazie all’editor visuale drag & drop. Tutti i modelli sono ottimizzati per PC, tablet e smartphone, così da garantire un’esperienza fluida su qualsiasi dispositivo.

Oltre alla semplicità d’uso, la piattaforma mette a disposizione strumenti avanzati: funzionalità SEO integrate per migliorare la visibilità online, intelligenza artificiale per generare testi, immagini e palette grafiche su misura, e soluzioni dedicate all’e-commerce e alle prenotazioni online.

L’abbonamento gratuito per 12 mesi di IONOS comprende:

Website builder supportato da AI;

Editor intuitivo con funzioni drag & drop;

Dominio incluso per il primo anno ;

; Casella email professionale da 12 GB;

50 GB di spazio web e gestione fino a 200 pagine;

Analytics e strumenti di marketing (SiteAnalytics e marketingRadar);

Opzioni per negozi online e sistemi di prenotazione;

Generatore automatico di contenuti e palette colori.

Per un anno intero non sono previsti costi: potrai creare, gestire e far crescere il tuo sito in totale autonomia, con la possibilità di gestire più progetti dalla stessa interfaccia.