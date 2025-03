IONOS: hosting e-commerce a solo 1€ al mese

IONOS propone una promozione imperdibile per chi vuole lanciarsi nel commercio digitale: il suo piano di hosting e-commerce è disponibile a soli 1€ al mese per i primi sei mesi, grazie a uno sconto del 48% sul prezzo originale. L’offerta include anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni, pensata per dare agli utenti la possibilità di provare il servizio in tutta tranquillità.

Fondata in Germania, IONOS è uno dei principali provider europei di web hosting, con oltre 6 milioni di clienti e una lunga esperienza nella fornitura di soluzioni digitali per professionisti e PMI. Il suo piano e-commerce è ideale per chi desidera creare un negozio online in modo semplice e veloce, anche senza competenze tecniche.

Crea il tuo e-commerce con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di IONOS

Con l’hosting e-commerce di IONOS, puoi costruire il tuo sito di vendita online in pochi passaggi, grazie a un sistema guidato supportato dall’AI. Basta inserire alcune informazioni su prodotti o servizi e caricare immagini e testi, oppure scegliere tra numerosi template professionali, già pronti e ottimizzati per la vendita.

Una volta online, il tuo shop è subito operativo: puoi gestire pagamenti, controllare l’inventario e visualizzare l’andamento delle vendite tramite una dashboard intuitiva o direttamente dall’app mobile dedicata. Il tutto è pensato per garantire la massima facilità d’uso.

Il piano include anche marketingRadar, uno strumento utile per analizzare la concorrenza e migliorare le proprie strategie di vendita, anche attraverso i social. Inoltre, è disponibile la funzione Click and Collect, che consente agli utenti di acquistare online e ritirare i prodotti in negozio, rendendo l’esperienza d’acquisto più flessibile. E grazie all’integrazione con Facebook e Instagram, è possibile gestire un canale di vendita aggiuntivo direttamente dai propri profili social, aumentando visibilità e potenziali conversioni.

Con IONOS, avviare un’attività online diventa semplice, veloce e conveniente. Per approfittare della promo a 1€/mese per sei mesi e scoprire tutte le funzionalità incluse nel piano, basta visitare il sito ufficiale di IONOS.