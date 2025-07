IONOS lancia il suo website builder con AI: 12 mesi gratis per iniziare subito

Se stai pensando di lanciare un sito web per promuovere la tua attività, creare un blog o costruire un portfolio professionale, IONOS ha la soluzione perfetta.

Il suo website builder, arricchito da strumenti di intelligenza artificiale, permette di costruire una presenza online completa in modo semplice e intuitivo. E con la promozione attiva, il piano Plus è gratis per un intero anno per i nuovi utenti.

Con IONOS crei il tuo sito in modo facile, veloce e… intelligente

Costruire un sito web non è mai stato così semplice. Con il website builder di IONOS puoi realizzare in pochi minuti un sito professionale, grazie a una vasta scelta di template personalizzabili e a strumenti di editing pensati per utenti di ogni livello. Che tu voglia promuovere un’azienda, raccontare i tuoi progetti o aprire un piccolo shop online, IONOS ti fornisce tutti gli strumenti necessari.

La vera marcia in più? L’intelligenza artificiale. Grazie a un sistema integrato di AI generativa, potrai generare testi, suggerimenti di struttura, immagini e contenuti direttamente all’interno del builder. In questo modo, anche chi parte da zero può ottenere risultati di livello professionale, con un sito responsive che si adatta perfettamente a desktop, tablet e smartphone.

A completare la promo ci sono dominio gratuito per un anno, ampio spazio web, caselle email personalizzate e un’assistenza sempre disponibile. E con la promo attiva oggi, puoi provare il piano Plus senza spendere nulla per 12 mesi.

Per iniziare ti basta visitare il sito ufficiale di IONOS e attivare l’offerta in pochi semplici passaggi.