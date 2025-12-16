 IONOS offre un anno gratuito per creare il tuo sito web con tool AI inclusi
Con IONOS puoi costruire e gestire il tuo sito web senza spendere nemmeno un euro per il primo anno. Il tutto con strumenti AI inclusi.
Con IONOS puoi costruire e gestire il tuo sito web senza spendere nemmeno un euro per il primo anno. Il tutto con strumenti AI inclusi.

Realizzare un sito web professionale oggi non richiede più competenze tecniche avanzate né investimenti elevati. IONOS mette a disposizione MyWebsite Now Starter con una promozione che azzera i costi per dodici mesi, offrendo una soluzione completa pensata per chi desidera portare online un progetto personale o aziendale in modo semplice e senza costi.

Nel pacchetto di IONOS abbiamo dominio incluso, indirizzo e-mail professionale e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.

Tutte le funzioni incluse in MyWebsite Now Starter di IONOS

Il punto di forza della proposta IONOS è l’integrazione dell’AI all’interno del website builder. L’utente può affidarsi a sistemi automatici per la creazione della struttura del sito e dei suoi testi, oltre a tool dedicati alla generazione di immagini coerenti con l’identità del progetto. Il risultato è un sito pronto in tempi rapidi, con contenuti originali e un aspetto curato.

Il pacchetto comprende anche una serie di elementi essenziali per partire con basi solide. Tra questi, il dominio incluso per il primo anno insieme al certificato SSL, indispensabile per una navigazione protetta. È prevista anche una casella e-mail professionale con 12 GB di spazio. Le sezioni del sito sono già predisposte in versione responsive e si adattano automaticamente a desktop, tablet e smartphone. Da menzionare l’editor drag & drop, che facilita la personalizzazione delle pagine senza alcuna conoscenza di codice.

Attraverso un’unica dashboard è possibile gestire ogni aspetto del progetto online. Dalla pubblicazione dei contenuti all’eventuale negozio digitale, fino alla configurazione dei pagamenti e delle spedizioni, tutto rimane sotto controllo in modo intuitivo. Inoltre il sito non mostra banner pubblicitari esterni e mantiene un’immagine pulita e professionale.

L’attivazione gratuita per un anno rende questa opportunità particolarmente interessante per chi vuole testare un’idea o costruire una presenza online solida fin da subito. Il risparmio complessivo è pari a 216 euro nel primo anno: per ottenerlo vai sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

16 dic 2025
