iOS 12.5.6: disponibile un importante update per iPhone 6

Tutti non attendono altro che l’arrivo di iOS 16, il cui rilascio avverrà in concomitanza della commercializzazione dei nuovi iPhone 14 che saranno presentati in occasione dell’evento del 7 settembre, ma Apple non ha assolutamente accantonato i suoi dispositivi più datati. Infatti, nel corso delle ultime ore ha rilasciato un importante aggiornamento di sicurezza per iPhone 6, 6 Plus e 5S, per il primo iPad Air, iPad mini 2 e 3 e per iPod touch 6.

iOS 12.5.6 per i vecchi dispositivi Apple

Si tratta di iOS 12.5.6, una versione correttiva del sistema operativo per device mobile del gruppo di Cupertino che è destinata in maniera specifica a coloro che non sono ancora passati ai nuovi iPhone o iPad e che quindi non possono procedere con l’aggiornamento a iOS 13 e versioni successive.

L’update è tutto incentrato sulla sicurezza e il changelog risulta molto simile a quello di iOS 15.6.1 che è stato rilasciato a inizio agosto, ma a cambiare sono per l’appunto i dispositivi a cui è destinato. Non vengono forniti dettagli specifici in merito alle novità introdotte, ma viene suggerito a tutti coloro che dispongono di un dispositivo adatto di procedere quanto prima con l’update in quanto vengono introdotte significative modifiche per la salvaguardia dello stesso.

Ad ogni modo, è parecchio probabile che l’aggiornamento consenta di risolvere le stesse due vulnerabilità di sicurezza a cui l’azienda della “mela morsicata” aveva già provveduto a far fronte con iOS 15.6.1. La prima vulnerabilità avrebbe permesso ad un malintenzionato di eseguire codice arbitrario con privilegi estremamente elevati, mentre la seconda vulnerabilità riguardava WebKit e avrebbe permesso l’esecuzione arbitraria di codice.