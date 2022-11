iOS 16.2: integrazione di Apple News con Meteo

Durante gli ultimi giorni, Apple ha reso disponibile la versione beta di iOS 16.2, che stando a quanto riferito dovrebbe essere rilasciata pubblicamente entro la fine del 2022. Coloro che però stanno già sperimentando le fattezze della nuova relase segnalano un’interessante novità: l’integrazione di Apple News nell’app Meteo.

iOS 16.2: le notizie di Apple News visibili nell’app Meteo

A quanto pare, infatti, il colosso di Cupertino ha iniziato a inserire le notizie di Apple News direttamente nell’app Meteo di iPhone, oltre che su iPad e Mac, con l’ultima beta di iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1, rispettivamente. La sezione è situata sotto le previsioni di dieci giorni e mostra notizie relative alle condizioni meteorologiche locali, come visibile nello screenshot di seguito.

Selezionando le notizie mostrate, si apre l’app Apple News installata sul dispositivo, mentre se questa manca viene aperto Safari ed è possibile leggere l’articolo di riferimento da lì, direttamente dalla pagina Web del sito che ha pubblicato la notizia.

Al momento, la novità pare essere disponibile solo negli Stati Uniti e per un numero di città limitate, ma non è escluso che prossimamente possa essere estesa pure ad altre località, anche al di fuori del territorio americano, in special modo qualora la funzione dovesse essere effettivamente implementata stabilmente.

Da tenere altresì presente che se c’è un avviso meteo nella parte superiore dell’app, come ad esempio gli avvisi di pioggia o maltempo, il modulo delle notizie scompare. Inoltre, al momento mancano delle impostazioni apposite tramite cui poter eventualmente disattivare la visualizzazione delle notizie o comunque per personalizzare i contenuti di quanto viene visualizzato.