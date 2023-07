iOS 16.6 disponibile in Italia: novità importanti per sicurezza

A poco più di un mese dalla distribuzione di iOS 17 Beta 2 da parte di Apple, che propone build in anteprima del suo sistema operativo a sviluppatori e beta tester per ottenere feedback anticipato, la società di Cupertino rende disponibile l’update stabile ad iOS 16.6, da queste ore pronto per essere scaricato e installato su tutti gli iPhone italiani. Se volete mantenere il vostro telefono al sicuro, si consiglia di ottenerlo il prima possibile.

iOS 16.6 disponibile su iPhone in Italia

L’update in questione, infatti, viene segnalato anche da portali del settore come MacRumors per la presenza di “importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza”. L’elenco non è specificato, ma l’avviso è chiaro: prima si installa l’update meglio è per il proprio iPhone. In più, anche iPadOS 16.6 è disponibile per iPad con fix simili sempre sul fronte sicurezza. Non sono state individuate nuove feature, invece, durante il periodo di beta test di iOS 16.6: per questo motivo crediamo che l’update in questione si limiti alla protezione avanzata e aggiornata degli smartphone.

iOS 16‌‌‌‌.6 e iPadOS 16.6 possono essere scaricati over-the-air su iPhone e iPad idonei accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. La propagazione degli aggiornamenti a tutti gli utenti potrebbe richiedere qualche ora, come avviene per ogni rilascio graduale. Inoltre, da Cupertino arriva anche l’aggiornamento iOS 15.7.8 per tutti gli utenti che non sono in grado di eseguire l’aggiornamento a ‌iOS 16‌, ovvero per iPhone datati.