iOS 16: limitazioni DRM per le app di streaming con HDMI

Dopo aver effettuato l’aggiornamento a iOS 16, molti utenti hanno notato che AirPlay non è più funzionante sui vecchi modelli di Apple TV con i contenuti con restrizioni DRM (acronimo di “Digital Rights Management”, ovvero la tecnologia che protegge i media digitali dall’essere copiati e distribuiti senza autorizzazione). La cosa, a quanto pare, non è una problematica circoscritta e soprattutto non sembra essere temporanea, visto e considerando che nelle ultime ore sono giunte segnalazioni al riguardo pure andando ad agire in maniera cablata.

iOS 16: limitazioni per lo streaming video con gli adattatori HDMI

Andando più in dettaglio, molti possessori di iPhone (e iPad) stanno lamentando sul forum di supporto ufficiale Apple l’impossibilità di guardare video da piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ su una TV utilizzando un adattatore HDMI. L’esecuzione del mirroring è in realtà ancora concessa, ma lo schermo diventa nero quando si tenta di riprodurre un video con restrizioni DRM.

Al riguardo, un utente ha fatto sapere su Reddit che il supporto di Netflix ha confermato che non è più possibile guardare i film e gli spettacoli sulla piattaforma adoperando un adattatore HDMI su un dispositivo aggiornato a iOS 16 e che la situazione non è destinata a cambiare in futuro.

Al momento, non è chiaro cosa, di preciso, sia cambiato con gli ultimi aggiornamenti, in quanto Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla questione. Sembra però che iOS 16 abbia una nuova versione di DRM che presenta delle incompatibilità, dando quindi origine allo scenario descritto.