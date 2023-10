iOS 17.2 blocca le app di terze parti su iPhone

Apple dovrà adeguarsi alle normative europee che le impongono di consentire il download di app di terze parti entro il 5 marzo. Molti si aspettavano che questo cambiamento fosse già presente nella prima beta di iOS 17.2, dopo le polemiche recenti. Tuttavia, iOS 17.2 non permetterà il Sideloading, ovvero l’installazione di app non ufficiali, ma introdurrà solo una novità che facilita lo sviluppo di app al di fuori dell’App Store.

Gli sviluppatori possono già installare app al di fuori dell’App Store, ma con una limitazione importante: devono autenticare il file di installazione dell’app con la loro chiave e usarla per testare l’app sull’iPhone. Questo processo avviene senza passare dall’App Store.

Un modo per installare applicazioni di terze parti è tramite Xcode, la piattaforma di sviluppo di Apple. Questa opzione è disponibile per qualsiasi sviluppatore che abbia un account su tale piattaforma. Il motivo è che un’applicazione deve essere testata prima di essere pubblicata sull’App Store, e Xcode consente di farlo firmando il file di installazione con le credenziali dello sviluppatore.

Un altro metodo per installare applicazioni non ufficiali è attraverso TestFlight, un’applicazione che permette di testare le versioni beta delle applicazioni prima del loro rilascio sull’App Store. Anche in questo caso, si tratta di uno strumento pensato per gli sviluppatori, che possono invitare gli utenti a provare le loro applicazioni in anteprima.

Il motivo per cui si è parlato tanto di iOS 17.2 e del possibile Sideloading è che ora le app possono essere installate tramite AirDrop. Questo significa che gli sviluppatori che hanno creato un’app devono firmare il file per consentirne l’installazione da un altro dispositivo. Tuttavia, come ha spiegato lo sviluppatore che ha scoperto questa funzionalità, non si tratta di un vero e proprio Sideloading, ma di una semplice semplificazione del processo di distribuzione delle app.

