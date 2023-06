iOS 17: il codice di sblocco si può ripristinare entro 72 ore

Con l’avvento di iOS 17, il nuovo sistema operativo per iPhone che Apple ha presentato durante il keynote della scorsa settimana, saranno introdotti vari cambiamenti sugli smartphone dell’azienda. Tra gli ultimi segnalati da coloro che stanno già testando la beta dell’OS, vi è la possibilità di ripristinare l’ultimo codice di sblocco del dispositivo se il cambio è avvenuto entro 72 ore.

iOS 17: ripristino dell’ultimo codice di sblocco entro 72 ore

Su iPhone è infatti possibile impostare e cambiare un codice che deve venire inserito per sbloccare il telefono al momento dell’accensione o alla riattivazione del dispositivo. Dopo aver fatto ciò, sui dispositivi che supportano Face ID e Touch ID il codice di sblocco può essere sostituito con le suddette funzioni biometriche, ma in alcuni casi occorre sempre immettere il codice, ad esempio dopo l’accensione o il riavvio di iPhone, se iPhone non è stato sbloccato per più di 48 ore, se iPhone non è stato sbloccato con il codice negli ultimi giorni e non è stato sbloccato con Face ID o Touch ID nelle ultime ora.

Con iOS 17, invece, Apple ha deciso di implementare un piccolo, ma quantomai utile cambiamento: in caso di dimenticanza di un nuovo codice impostato per lo sblocco, nella fase di richiesta di quello nuovo è possibile scegliere l’opzione Password dimenticata che viene mostrata nella parte inferiore del display e passare a una schermata che consente di resettare l’ultimo codice, indicando il penultimo impostato e creandone uno nuovo praticamente da zero.

Qualora poi venisse dimenticato il nuovo codice, la procedura per indicare quello precedente risulterà valida per 72 ore.

