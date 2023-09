iOS 17: l'app Wallet mostra il saldo bancario

Con il rilascio pubblico di iOS 17 che è avvenuto da pochi giorni a questa parte, Apple ha introdotto diverse nuove funzionalità su iPhone, ma altre ancora devono arrivare con futuri update. In particolare con iOS 17.1, attualmente nelle mani degli sviluppatori, verrà aggiunta una nuova funzione all’app Wallet del colosso di Cupertino che consente di vedere le transazioni bancarie e il saldo attuale.

iOS 17: transazioni bancarie e saldo attuale su Wallet

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, l’app Wallet la si trova preinstallata su iPhone ed è quella in cui si possono aggiungere e conservare nuove carte per Apple Pay, carte fedeltà, biglietti per gli spettacoli e per i trasporti.

Con il prossimo aggiornamento di iOS 17, che non dovrebbe tardare ad arrivare, verrà tuttavia aggiunta la nuova funzione di cui sopra. Peccato però che sarà disponibile solo nel Regno Unito, almeno inizialmente.

Un’altra cosa da tenere presente è che in UK la nuova funzione è inizialmente supportata solo da una manciata di istituti di credito, tra cui anche Barclays, HSBC, Lloyds e RBS, ma altre banche dovrebbero aderire all’iniziativa in un secondo momento.

L’app Applet Wallet si connette ai servizi delle banche coinvolte senza memorizzare credenziali o detenere direttamente i dati degli utenti. Un approccio del genere garantisce che l’azienda capitanata da Tim Cook non abbia accesso alle transazioni o ai dati degli utenti.

Le informazioni possono essere visualizzate nell’app Wallet per tutte le carte detenute da quelle banche specifiche, a patto, ovviamente, che siano state aggiunte per l’uso di Apple Pay.