iOS 17: migliori interazioni con app terze su HomePod

Utilizzando HomePod, gli utenti possono ascoltare musica con Apple Music e con vari servizi di terze parti. L’elenco delle app compatibili con lo smart speaker di casa Apple è però destinato a venire ampliato, o almeno così dovrebbe accadere con l’avvento di iOS 17.

iOS 17: più app compatibili con HomePod

Il futuro sistema operativo per iPhone che è stato annunciato in occasione del keynote di inizio mese, infatti, permetterà agli utenti di chiedere a Siri di riprodurre contenuti multimediali su HomePod utilizzando le app installate su iPhone (oltre che su iPad).

Gli utenti possono pertanto chiedere al proprio HomePod di riprodurre contenuti multimediali su un’app installata sul proprio dispositivo iOS, anche se tale app non dispone del supporto HomePod nativo. Per questo, l’app iOS deve supportare l’API SiriKit, la quale consente agli utenti di controllarla tramite Siri.

Va tuttavia tenuto presente che, mentre le app HomePod possono essere eseguite in modo nativo anche quando il tuo dispositivo non è nelle vicinanze, l’utilizzo di app per iPhone tramite Siri necessiterà che il dispositivo iOS sia connesso alla stessa rete Wi-Fi di HomePod. Apple afferma a tal proposito che “qualsiasi app che supporti SiriKit Media Intent oggi sarà in grado di utilizzare questa funzionalità senza ulteriori modifiche”.

Questa integrazione funzionerà con app musicali, audiolibri, podcast, radio e meditazione. In alcuni casi, funzioneranno anche i comandi per mettere mi piace o aggiungere quel file multimediale alla libreria.

Da sottolienare che Siri utilizzerà il riconoscimento vocale per instradare le richieste al dispositivo di quell’utente quando c’è più di una persona registrata con l’app Casa.