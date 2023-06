iOS 17: nuovi accessori MagSafe per la ricarica in arrivo

Dall’analisi della prima beta di iOS 17 è venuto a galla che Apple sta lavorando a due nuovi accessori di ricarica MagSafe mai emersi sino a questo momento. Più precisamente, sono stati infatti individuati due nuovi numeri di modello relativi a soluzioni per la ricarica.

iOS 17: scovati nuovi accessori MagSafe

La beta del nuovo sistema operativo per iPhone è stata rilasciata in seguito alla chiusura del keynote di apertura della WWDC 2023 tenuto dal colosso di Cupertino lunedì 5 giugno.

I numeri di modello individuati non fanno riferimento a prodotti attualmente commercializzati, il che suggerisce che siano stati messi da parte per altre soluzioni che Apple provvederà a rilasciare in futuro.

Andando più in dettaglio, i riferimenti scovati sono a un nuovo MagSafe Battery Pack con numero di modello A2781 e a un nuovo caricatore MagSafe con numero di modello A3088.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sugli accessori. L’anno scorso, a tal proposito, l’analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che il MagSafe Battery Pack sarebbe stato aggiornato con una porta USB-C per la ricarica, unitamente alla serie iPhone 15 che passerà a USB-C. L’attuale MagSafe Battery Pack, invece, dispone di una porta Lightning.

Per quanto riguarda il caricatore MagSafe, un potenziale miglioramento potrebbe essere il supporto Qi2, il quale potrebbe consentire la ricarica fino a 15 W di dispositivi non Apple, andando quindi oltre il limite di 7,5 W del modello attualmente commercializzato. Da tenere presente che, Apple a parte, i primi caricatori certificati Qi2 dovrebbero fare capolino sul mercato entro la fine dell’anno corrente.

