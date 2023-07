iOS 17: screenshot lunghi come immagini e altre novità

Nella beta 3 di iOS 17 che è stata recentemente rilasciata agli sviluppatori a seguito della beta 2, sono emerse varie novità minori per il nuovo sistema operativo di casa Apple destinato ad iPhone che, sebbene di non fondamentale rilevanza, di certo risulteranno essere cosa gradita a molti.

iOS 17: le principali novità della nuova beta

Più precisamente, la nuova beta introduce innanzitutto il supporto per il salvataggio delle schermate a pagina intera anche come file immagine. Ad oggi, con iOS 16 gli utenti possono già scegliere di acquisire uno screenshot a pagina intera e salvare il contenuto scorrevole, ma solo ed esclusivamente sotto forma di documento PDF, mentre con la beta 3 di iOS 17 Apple va ad aggiungere all’interfaccia dello screenshot a pagina interna pure l’opzione “Salva in foto”.

Un’altra tra le novità introdotte riguarda la gestione delle due SIM, offrendo la possibilità di ordinare i messaggi a seconda della scheda e di scegliere suonerie separate per ciascuna di esse, oltre che di scegliere una SIM quando si richiama un numero sconosciuto.

Sono stati altresì apportati miglioramenti all’assistente virtuale di Apple e adesso Siri è capace di riconoscere contemporaneamente sia l’inglese che la lingua hindi (Telegu, Punjabi, Kannada o Marathi) e non è assolutamente da escludere che in futuro questa possibilità possa essere ampliate anche ad altre lingue.

Ci sono delle novità pure sul fronte wallpaper. Con la beta in questione, infatti, diventa possibile oscurare leggermente la parte alta di un’immagine scelta come sfondo effettuando un pizzico con due dita sul display, il che può tornare estremamente comodo nel caso di immagini che potrebbero non rendere perfettamente visibili orologi e widget.