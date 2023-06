iOS 17 trasforma l'iPhone in una videocamera per cani e gatti

In occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 sono stati tolti i veli a iOS 17, la nuova versione del sistema operativo di Apple per i suoi smartphone. La maggior parte delle principali feature sono state già presentate, ma da Cupertino continuano a pervenire informazioni riguardo ulteriori caratteristiche dell’OS, come la possibilità di usare l’iPhone come videocamera motorizzata per tenere d’occhio cani, gatti e altri animali domestici quando restano soli a casa.

iOS 17: ecco la nuova API Animal Body

A rendere possibile ciò, come spiegato da Apple stessa in un filmato destinato agli sviluppatori che è stato pubblicato dalla “mela morsicata” nelle scorse ore sul suo sito, è la nuova API denominata Animal Body Pose che è stata inserita nel framework Vision.

L’API è istruita per riconoscere cani e gatti in foto e video grazie a 25 punti di riferimento che vanno dalla coda alle orecchie. Le app che vorranno sfruttarla potranno beneficiare di un sistema che usa l’istruzione sui punti di riferimento per poter circoscrivere il corpo dell’animale e al suo interno individuare dei gruppi, come può esserlo quello “testa” che comprende orecchie, occhi e naso.

Mettendo insieme le differenti parti del corpo degli animali, la nuova API riesce altresì a ricostruire uno schema riconoscendo pure le pose più comuni dell’animale, ad esempio se è acquattato, se sta correndo ecc.

Nadia Zouba del team Vision di Apple sottolinea che tutto ciò offre altresì la possibilità di sviluppare app interessanti per gli animali, ad esempio tracciando con la fotocamera il movimento del cane o del gatto attraverso un supporto per iPhone motorizzato.

