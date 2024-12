iOS 18.2.1: in arrivo tra fine dicembre e inizio gennaio

Apple si sta occupando in maniera ininterrotta dei futuri aggiornamenti di iOS 18 per iPhone, ma a quanto pare sono in programma delle piccole variazioni sulla tabella di marcia. Pur essendo già cominciati i lavori per iOS 18.3, l’attuale relase 18.2 verrà aggiornata almeno un’altra volta prima che venga rilasciata la versione successiva, per cui tra non molto potrebbe arrivare iOS 18.2.1.

iOS 18.2.1 in dirittura d’arrivo

A rendere noto lo scenario è stato, nelle scorse ore, il sito Web MacRumors, sulla base dei dati individuati dalla sua suite analitica, che sovente ha scovato versioni dei sistemi operativi Apple non ancora annunciate.

In merito alle caratteristiche di iOS 18.2.1, dovrebbe trattarsi di un aggiornamento minore che corregge bug e vulnerabilità di sicurezza, ma non è chiaro quali problemi specifici potrebbero essere risolti. L’aggiornamento sarà probabilmente rilasciato a fine mese o a inizio gennaio del prossimo anno.

Potrebbero esserci aggiornamenti di accompagnamento, come macOS 15.2.1 per il versante Mac, ma al momento non vi è ancora nulla di certo.

iOS 18.2.1 seguirà iOS 18.2, che è stato rilasciato all’inizio di dicembre. iOS 18.2 ha introdotto più funzionalità Apple Intelligence per i modelli di iPhone 15 Pro e tutti i modelli di iPhone 16, tra cui Genmoji, Image Playground, integrazione ChatGPT per Siri e altro ancora. iOS 18.2 ha altresì aggiunto un’utile funzione all’app Trova il mio che consente di condividere la posizione del tuo bagaglio dotato di AirTag con compagnie aeree selezionate, tra cui Delta, United e Air Canada, rendendo più veloce e più facile per la compagnia di riferimento trovare i bagagli smarriti o in ritardo.