iOS 18.4: un bug fa ricomparire le app cancellate

Questa settimana, Apple ha rilasciato pubblicamente iOS 18.4, rendendo finalmente disponibile Apple Intelligence anche in Italia. Purtroppo, però, l’aggiornamento ha portato in dote pure un fastidioso bug: su diversi iPhone aggiornati stanno riapparendo automaticamente vecchie app cancellate da tempo, senza alcun intervento da parte dell’utente.

iOS 18.4 e il bug delle app fantasma

Le segnalazioni arrivano da più fonti, tra cui numerosi thread su Reddit e le pagine di supporto Apple. Svariati utenti sparsi in varie parti del mondo hanno notato che subito dopo aver installato iOS 18.4 sul proprio iPhone sono comparse delle app che avevano eliminato mesi o persino anni addietro e che erano ormai cadute nel dimenticatoio.

Questo comportamento non sembra legato a funzioni note come i download automatici, che permettono di sincronizzare app acquistate su altri dispositivi Apple. Molti utenti coinvolti, infatti, non possiedono neppure altri device a marchio Apple e non hanno mai attivato tale opzione.

Non c’entrano assolutamente nulla neppure il jailbreak, i marketplace alternativi e le installazioni non autorizzante, in quanto anche utenti con iPhone mai sbloccati e utilizzati solo con l’App Store ufficiale hanno riscontrato il problema.

Al momento, non è dato sapere quale sia la causa tecnica del bug e neppure quanto sia concretamente diffusi. Il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale al riguardo, ma di certo l’azienda sta indagando o comuqnue indagherà nel corso dei prossimi giorni e fornirà le dovute spiegazioni, oltre che risolvere il problema. Nel mentre, l’unica soluzione efficace è cancellare manualmente le app che riappaiono.