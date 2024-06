iOS 18: app fotocamera di terze parti in lock screen

Con l’avvento di iOS 18, che è stato presentato ufficialmente da Apple all’inizio di questa settimana e che sarà fruibile da parte di tutti gli utenti in autunno, sarà possibile richiamare anche le app fotocamera di terze parti direttamente dalla schermata di blocco e tramite il pulsante Azione degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, senza dover per forza di cose ricorrere all’icona nella schermata home, al pari di quanto da sempre permesso per l’app Fotocamera di default.

iOS 18: Centro di Controllo e tasto Azione per le app fotocamera di terze parti

La funzionalità è offerta dal nuovo framework LockedCameraCapture per sviluppatori, elemento che consente di inserire nel Centro di Controllo di iOS un tasto per le app terze, richiamabili anche dal tasto Azione, come anticipato.

In questo modo, app alternative, come ad esempio le popolari Halide o Kino, potranno offrire un pulsante per il Centro di Controllo da mostrare nella galleria di nuovi elementi dello stesso e che l’utente potrà decidere di abilitare secondo esigenza.

Da tenere presente che app per la gestione della fotocamera a parte, grazie al framework LockedCameraCapture sarà possibile integrare tra i pulsanti del Centro di Controllo per la schermata di blocco anche accesso ad altre app che integrano funzionalità per foto e video, ma che sono di stampo social, come nel caso di Instagram, Snapchat, e TikTok.

In tutti i casi, tenendo conto che gli sviluppatori dovranno aggiungere questo framework alle loro app, si tratta di una funzionalità che sarà concretamente possibile vedere in azione solo dopo il lancio pubblico di iOS 18.