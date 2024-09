iOS 18 causa un bug in Messaggi, si rischia di perdere i dati

Attenzione se si sta installando l’aggiornamento a iOS 18 e si utilizza Messaggi. Un bug causa l’arresto anomalo dell’app (in un determinato caso), e l’unico modo noto per eliminarlo comporta purtroppo la perdita dei dati delle conversazioni.

Il bug è stato condiviso da un lettore di 9ToMac, dopo averlo sfortunatamente scoperto e aver perso i dati. 9to5Mac ha riprodotto il bug, il che significa che tutti gli utenti possono esserne vittime, e ha condiviso i passaggi da seguire per evitare di perdere potenzialmente anni di dati.

Occhio al bug di iOS 18 nei Messaggi

Il bug si verifica in un caso ben preciso. In una chat su Messaggi, se uno dei propri contatti ha condiviso una watch face (quadrante) personalizzata dal suo Apple Watch, l’ultima cosa da fare è rispondere citando il messaggio e aprendo un sotto-thread di discussione. In caso contrario, l’applicazione si blocca sistematicamente ogni volta che si cerca di dare seguito alla conversazione. Gli arresti anomali possono verificarsi anche quando si cerca di rispondere ad altre chat.

Come evitare il bug di iMessage di iOS 18

Il bug in questione colpisce entrambi gli utenti che stanno chattando, sia chi invia il messaggio “problematico” sia chi lo riceve. Non è possibile, per nessuno dei due, eliminare tempestivamente il messaggio incriminato prima che l’app si blocchi. Quindi, il destinatario del messaggio non può né cancellarlo né rispondere in modo da risolvere il problema.

Attualmente, l’unica soluzione nota è quella di eliminare l’intera cronologia delle conversazioni nelle impostazioni di Messaggi. In questo modo le due parti perdono tutti i messaggi, nonché le foto e i video condivisi che non sono stati salvati altrove rispetto all’app. Una funzione di ripristino permette di recuperare i contenuti, ma il bug, sventuratamente, ricompare.

Per farla breve quindi, è preferibile evitare di rispondere a un messaggio, se qualcuno condivide un quadrante di orologio da Apple Watch, se il proprio iPhone ha già in esecuzione iOS 18. Si prevede che Apple rilascerà presto una patch, ma per il momento, meglio non abbassare la guardia.