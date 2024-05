iOS 18: colori a piacere le icone delle app

Alla presentazione ufficiale di iOS 18 ormai non manca molto, Apple toglierà infatti i veli al nuovo sistema operativo per iPhone in occasione della WWDC di giugno prossimo. Nel mentre, però, continuano ad emergere nuovi e interessanti dettagli riguardo quelle che saranno le novità del futuro OS. A tal riguardo, nelle scorse ore, Mark Gurman ha fatto sapere che sono previste nuove funzioni per personalizzare la schermata iniziale dei “melafonini”.

iOS 18 permetterà di colorare le icone delle app

Andando più nello specifico, nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, l’autorevole giornalista di Bloomberg ha affermato che Apple consentirà agli utenti di cambiare il colore delle icone delle app in iOS 18, permettendo, ad esempio, di rendere blu tutte le tue icone social o verdi quelle relative alla finanza.

Allo stato attuale delle cose, questo tipo di modifica della schermata iniziale è possibile solo creando scorciatoie a singola azione con un’icona personalizzata che serve per avviare un’app, usando l’app preinstallata Comandi rapidi di iOS.

Mark Gurman ha altresì confermato un report precedentemente diffuso secondo cui iOS 18 consentirà agli utenti di posizionare le app ovunque sulla griglia della schermata iniziale. Ciò consentirà agli utenti di disporre le icone più liberamente, in modo simile a come attualmente è possibile fare con i widget.

Da tenere presente che sebbene la presentazione di iOS 18 sia prevista per il prossimo mese, unitamente a quella delle nuove versioni dei sistemi operativi per gli altri dispositivi della “mela morsicata”, il rilascio al pubblico avverrà, come di consueto, durante la stagione autunnale.