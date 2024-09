iOS 18: modifica del frame rate dei video già registrati

Il prossimo 16 settembre verrà reso pubblicamente disponibile iOS 18, ma la RC che è già nelle mani degli sviluppatori sta consentendo di scoprire interessanti dettagli in merito a quelle che saranno alcune delle feature esclusive del futuro sistema operativo per iPhone. A tal riguardo, nelle scorse ore è emerso che l‘app Foto offre ora una nuova opzione di controllo della velocità dei video che può essere utilizzata per modificare il frame rate dei filmati già registrati.

iOS 18: nuova opzione di controllo della velocità dei video

Da tenere presente che Apple ha menzionato l’opzione per modificare la velocità video nella post-elaborazione quando ha introdotto i nuovi modelli di iPhone 16, ma adesso si apprende che si tratta di una funzione disponibile anche per i precedenti smartphone dell’azienda che supportano iOS 18.

“Nella nuova app Foto, c’è una riproduzione a un quarto di velocità, una nuova opzione a metà velocità che aggiunge davvero un effetto meraviglioso e sognante, oppre puoi riportarla alla velocità normale. C’è anche un’opzione di velocità 1/5 che corrisponde a 24 fotogrammi al secondo di riproduzione. Queste velocità di riproduzione sono ottime per un facile editing in movimento.”, ha riferito Apple durante l’evento di lancio dei nuovi iPhone.

La nuova funzionalità può pertanto essere adoperata per rallentare la velocità di riproduzione di un video ad alto frame rate. È possibile scegliere tra 240, 120, 60, 48, 30 e 24 fotogrammi al secondo.

C’è sempre stata una funzione per regolare la velocità di parti selezionate dei video slo-mo, ma la velocità di riproduzione è un controllo separato. L’opzione è raggiungibile aprendo l’interfaccia di modifica per un video e toccando l’icona del timer in alto a destra.