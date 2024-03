iOS 18: nessun chatbot di Apple in stile ChatGPT

Stando a quanto riferito nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg, su iOS 18, il prossimo sistema operativo per iPhone a cui saranno tolti i veli in occasione della WWDC 2024 di giugno da poco annunciata, Apple non implementerà il suo chatbot proprietario in stile ChatGPT, quello che sino ad ora era stato etichettato con il nome di AppleGPT.

iOS 18 non avrà un chatbot proprietario

Questo però non sta a significare che su iOS 18 non ci saranno soluzioni simili. L’autorevole giornalista, infatti, ha ribadito che il colosso di Cupertino ha tenuto discussioni per potenziali partnership di intelligenza artificiale generativa con aziende come Google, OpenAI e Baidu.

Recenti report hanno infatti segnalato che Apple ha preso in considerazione l’idea di affidarsi a chatbot esistenti, ma ciò non aveva ancora escluso l’ipotesi che l’azienda non fosse più intenzionata a proporre un proprio chatbot, di cui si era iniziato a discutere mesi addietro.

Sulla base di ciò, Mark Gurman si aspetta ancora che l’IA sia un punto di discussione importante per la conferenza degli sviluppatori. Ha ribadito che Apple prevede di annunciare nuove funzionalità di intelligenza artificiale che “assistono gli utenti nella loro vita quotidiana”, ma non ha fornito maggiori dettagli a tal riguardo.

In precedenza, il giornalista ha riferito che l’IA generativa migliorerà la capacità di Siri di rispondere a domande più complesse e consentirà all’app Messaggi di completare automaticamente le frasi. Anche altre app come Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers e Keynote dovrebbero ottenere funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

A tal riguardo, va tenuto presente che Apple ha fatto processa che avrebbe condiviso annunci di intelligenza artificiale generativa entro la fine dell’anno.