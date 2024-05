iOS 18: trascrizioni audio e novità per Siri

Alla presentazione di iOS 18 ormai non manca molto, il nuovo sistema operativo per iPhone sarà infatti annunciato da Apple in via ufficiale in occasione della WWDC di giugno prossimo e con l’avvicendarsi dell’evento emergono sempre più dettagli. Infatti, è notizia delle scorse ore che l’OS includerà nuove funzionalità di trascrizione audio nelle app Memo Vocali e Note, oltre a importanti novità per Siri.

iOS 18: trascrizione audio migliorata e importanti novità per Siri

Andando più in dettaglio, una fonte ritenuta particolarmente affidabile afferma che le trascrizioni delle registrazioni audio saranno disponibili sia nell’app Memo Vocali che nell’app Notes su iOS 18. Inoltre, l’app Note sarà apparentemente in grado di fornire riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale dei punti chiave nelle registrazioni audio. Si prevede che queste feature saranno incluse anche in iPadOS 18 e macOS 15.

Per quel che riguarda Siri, la decisione di Apple di rinnovare l’assistente vocale sarebbe stata presa all’inizio dello scorso anno dai dirigenti senior. Il vicepresidente senior dell’ingegneria software Craig Federighi e il vicepresidente senior della strategia di machine learning e intelligenza artificiale John Giannandrea avrebbero trascorso diverse settimane a testare ChatGPT di OpenAI per comprendere quanto fosse più avanzato rispetto a Siri.

In generale, i dirigenti Apple sarebbero particolarmente preoccupati riguardo il fatto che l’intelligenza artificiale possa minare il mercato dell’iPhone perché ha il potenziale per diventare un sistema operativo più avvincente con un ecosistema di app AI che andranno a minare l’App Store. Il terrore del colosso di Cupertino è quello che il suo smartphone diventi uno “stupido mattone” rispetto ad altre tecnologie.

Questa paura ha innescato una significativa riorganizzazione in Apple per recuperare il ritardo nella corsa per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale.