iOS 18: video live su iPhone con SOS emergenze

Con l’avvento di iOS 18, che è stato presentato ufficialmente la scorsa settimana in occasione della WWDC 2024, coloro che posseggono un iPhone e che si trovano in una situazione di emergenza potranno fruire di un nuovo modo per fornire maggiori informazioni ai soccorritori, grazie a un aggiornamento del servizio SOS emergenze.

iOS 18: video in diretta con SOS emergenze

Andando più nello specifico, SOS emergenze ora supporta i video in diretta, il che sta a significare che una volta abilitata la funzione, i video in streaming e i contenuti multimediali registrati possono essere inviati ai soccorritori.

Gli operatori di emergenza possono inviare una richiesta affinché un utente condivida un video in diretta o un video dal rullino fotografico, il che a detta di Apple dovrebbe rendere la procedura di richiesta di soccorso decisamente ben più semplice e immediata.

È bene precisare che il filmato viene inviato sfruttando una connessione protetta al dispatcher di emergenza. L’opzione potrebbe consentire a coloro che si trovano in situazioni di emergenza di inviare informazioni chiave ai fini della localizzazione, per valutare lesioni o rischi o per essere utilizzate come prova in un secondo momento.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, SOS emergenze è una funzionalità disponibile su ‌iPhone‌ e Apple Watch che chiama automaticamente il numero di emergenza locale e condivide le informazioni sulla posizione con i servizi di emergenza. A partire da iPhone 14, poi, il servizio è fruibile anche via satellite, pertanto diventa possibile sfruttarlo anche in caso di mancanza di copertura.