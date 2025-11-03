iOS 26.1 oggi e la beta di iOS 26.2 domani?

Il solito ben informato Mark Gurman di Bloomberg, forse la fonte più autorevole nel suo ambito, dà per certo l’arrivo odierno di iOS 26.1. È il nuovo aggiornamento per il sistema operativo in dotazione agli iPhone. Stando a quando visto durante la lunga fase di test che ha coinvolto utenti e sviluppatori, includerà un selettore per ridurre l’effetto di trasparenza che caratterizza l’interfaccia Liquid Glass introdotta da Apple con l’ultimo major update, andando così a soddisfare un’esigenza manifestata da più parti.

Siamo giunti all’appuntamento con iOS 26.1

L’aspetto del vetro che la mela morsicata ha voluto conferire agli elementi della UI, annunciato con grande entusiasmo per tagliare i ponti con il look del passato, non è stato ben digerito da tutti. C’è chi pensa abbia un impatto negativo sulla visibilità di quanto mostrato sul display, in particolare con alcune combinazioni di colori. A Cupertino qualcuno ha ascoltato i feedback ed è intervenuto di conseguenza.

Come si può vedere nell’immagine qui sotto, gli utenti potranno selezionare un’opzione inedita, per ridurre notevolmente (quasi eliminare) la trasparenza. Clear è descritta come più trasparente, rivelando il contenuto sottostante , mentre Tinted è pensata per incrementare l’opacità e aggiungere più contrasto .

Ci saranno poi il solito elenco di bugfix e una icona dallo stile differente per l’applicazione Apple TV. Per domani, invece, è attesa la beta di iOS 26.2. In questo caso, secondo Gurman non dovrebbero esserci novità di rilievo. Nessuna rivoluzione in vista, dunque, almeno nell’immediato, dopo che Apple ha lanciato la sua nuova interfaccia su tutti i dispositivi.

Naturalmente, anche le altre piattaforme riceveranno lo stesso trattamento. Vale a dire che il lancio di iOS 26.1 sugli iPhone sarà accompagnato da quelli di iPadOS 26.1 sui tablet della famiglia iPad, di watchOS 26.1 sugli smartwatch, da visionOS 26.1 sui visori Vision Pro e di macOS Tahoe 26.1 sui computer della gamma Mac.