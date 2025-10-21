Liquid Glass troppo trasparente? Arriva la modalità colorata

Apple ha fatto una cosa rara… Ha ammesso implicitamente che forse, non tutti adorano le sue scelte di design. Con l’ultimo aggiornamento beta di iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1, l’azienda ha introdotto un’opzione che permette agli utenti di rendere Liquid Glass, la nuova interfaccia traslucida e sfumata, più opaca e leggibile.

Apple aggiunge opzione per rendere Liquid Glass più opaco dopo le lamentele

Liquid Glass è il più grande restyling di Apple dal 2013, quando l’azienda abbandonò le icone che imitavano oggetti reali (librerie con scaffali in legno, blocchi note con pagine di carta), per passare al design piatto e minimalista che conosciamo oggi. Ed esattamente come allora, non tutti sono stati entusiasti. Alcuni utenti hanno lamentato che l’interfaccia troppo trasparente rende difficile leggere notifiche e altri elementi dell’interfaccia. Altri hanno invece apprezzato l’estetica moderna.

La modalità colorata è indice del fatto che Apple ascolta i suoi clienti, a dispetto della sua reputazione da dittatore del design. Non è la prima volta che Cupertino introduce un cambiamento audace e poi offre un piano B.

Nel 2021, Apple spostò la barra degli indirizzi di Safari nella parte inferiore dello schermo su iPhone, una mossa che scatenò reazioni che andavano dall’entusiasmo alla rabbia pura. Dopo il coro di proteste, Apple aggiunse un’opzione per riportare la barra in alto. E va detto, a posteriori, che Apple aveva ragione, la posizione in basso è più comoda perché più facile da raggiungere con i pollici, anche se ci vuole tempo per abituarsi.

Ora sta succedendo di nuovo con Liquid Glass. L’azienda introduce un cambiamento drastico, alcuni utenti si lamentano che non riescono a leggere niente, e Apple risponde con un compromesso.

Come funziona la nuova Modalità colorata

La funzionalità è arrivata nella beta 4 di iOS 26.1 e aggiornamenti correlati per iPad e Mac. Apple ha confermato che durante il periodo beta alcuni utenti hanno chiesto esplicitamente di poter impostare un aspetto più opaco per Liquid Glass, e l’azienda ha risposto implementando questa nuova impostazione.

Per accedere all’opzione, basta andare nel menu “Display e luminosità” nelle Impostazioni su iPhone e iPad, o in “Aspetto” nelle Impostazioni di sistema su Mac. Lì si troverà un controllo chiamato Liquid Glass che offre due scelte: Chiara e Colorata. La prima è l’aspetto originale, traslucido e sfumato. La seconda aumenta l’opacità degli elementi dell’interfaccia, così sono più facili da vedere per chi ha difficoltà con le trasparenze.

Alcuni utenti avevano chiesto un cursore che permettesse di controllare l’opacità in modo più preciso, una specie di dimmer per l’interfaccia dove si può scegliere esattamente quanta trasparenza vuoi. Ma Apple ha optato per un interruttore binario, o tutto trasparente o più opaco, forse perché gestire infinite gradazioni di opacità sarebbe stato un incubo per gli sviluppatori.

Gli sviluppatori non devono fare niente

Gli sviluppatori che hanno già implementato Liquid Glass nelle loro app vedranno applicata automaticamente la preferenza dell’utente. Non devono toccare nemmeno una riga di codice. Possono testarlo ora nella beta 26.1 per sviluppatori, ma fondamentalmente il sistema gestisce tutto da solo.

Dopo aver selezionato l’opzione preferita, si vedranno i cambiamenti in tutti gli elementi dell’interfaccia: controlli Now Playing quando ascolti musica, notifiche sulla schermata di blocco, interfacce delle app di Apple e di terze parti.

Disponibilità

La funzione beta è disponibile per gli sviluppatori già da oggi, la beta pubblica dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e poi il rilascio al grande pubblico avverrà quando Apple deciderà che tutto funziona abbastanza bene da non generare ondate di lamentele sui social media.

Anche Apple, con tutto il suo potere di dettare trend e costringere milioni di persone ad adattarsi alle sue visioni di design, riconosce che a volte deve cedere. Non sempre, non su tutto, ma su questioni come la leggibilità dell’interfaccia, dove c’è una componente oggettiva di usabilità, l’azienda è disposta a fare marcia indietro. Liquid Glass rimarrà il design predefinito, quello che Apple considera la visione corretta per i suoi sistemi operativi, ma chi non lo sopporta proprio avrà un’alternativa.