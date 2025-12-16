iOS 26.3 beta è qui: in arrivo il passaggio facilitato da Android?

Pochi giorni dopo il rilascio di iOS 26.2, Apple ha lanciato in sordina la prima beta per sviluppatori di iOS 26.3. Diciamolo subito, non ci sono grandi novità. È probabilmente di un aggiornamento di manutenzione per preparare il terreno a iOS 26.4, quello che dovrebbe portare la versione potenziata di Siri con Apple Intelligence. Ma potrebbe nascondere qualche sorpresa, tipo facilitare il passaggio da Android.

Apple lancia iOS 26.3 beta

iOS 26.3 sembra essere uno di quegli aggiornamenti cuscinetto, quelli che Apple rilascia per sistemare bug, limare dettagli e mantenere il sistema operativo in forma mentre prepara qualcosa di più sostanzioso. Il piatto forte dovrebbe arrivare in primavera con iOS 26.4, la versione che promette di trasformare Siri in un assistente davvero intelligente grazie ad Apple Intelligence.

Per ora, i dettagli su cosa contenga iOS 26.3 sono scarsi. Apple non ha srotolato il tappeto rosso, nessun keynote, nessun comunicato stampa pomposo. Solo una beta per sviluppatori apparsa quasi in punta di piedi il 15 dicembre.

Una delle funzionalità che potrebbe sbucare fuori in iOS 26.3 riguarda il passaggio da Android a iOS. Apple e Google hanno promesso di semplificare il trasferimento tra i due ecosistemi, e questo potrebbe essere l’aggiornamento giusto per introdurre almeno parte di quelle novità.

Sarebbe una mossa interessante. Apple che tende la mano a chi vuole lasciare Android, rendendo il processo meno doloroso. Meno barriere all’ingresso significano più potenziali iPhone venduti.

Non è chiaro se iOS 26.3 offrirà miglioramenti paragonabili a quelli di iOS 26.2, appena uscito la scorsa settimana. L’aggiornamento ha portato modifiche a CarPlay, una personalizzazione più profonda di Liquid Glass, promemoria urgenti per le sveglie e altre chicche che rendono l’esperienza iPhone leggermente più piacevole. iOS 26.3 potrebbe puntare più sulla stabilità che sulle novità appariscenti.

Beta pubblica in arrivo, versione finale nel 2026

Seguendo il copione abituale, Apple dovrebbe rilasciare una beta pubblica di iOS 26.3 prima della fine di dicembre, aprendo i test anche agli utenti iscritti al programma beta pubblico.

La versione finale, invece, non è attesa prima del 2026. Gennaio, febbraio, forse marzo. Apple non ha fretta, e del resto iOS 26.2 è appena uscito. Meglio prendersela comoda e lasciare che gli sviluppatori e i beta tester scovino i bug prima di distribuire l’aggiornamento a centinaia di milioni di dispositivi.