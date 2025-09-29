 iOS 26, tutte le funzioni adattive che cambiano l'iPhone
Con iOS 26, Apple punta sull'intelligenza adattiva, da Adaptive Power alla barra degli strumenti, il sistema operativo si adatta all'utente.
Tecnologia Mobile
iOS 26 fa rima con “adattivo”… Dopo aver installato il nuovo sistema operativo sul proprio iPhone, è impossibile non notare la raccolta di funzioni “Adattive”. Sì, ci sono diverse nuove funzioni che includono “Adaptive” nel loro nome.

iOS 26 trasforma l’iPhone con le funzioni adattive

Adaptive Power: l’iPhone capisce quando ha bisogno di energia

Con iOS 26, Apple introduce Adaptive Power, una funzione che sfrutta il machine learning per prevedere quando l’iPhone avrà bisogno di una carica extra. Non attiva semplicemente il risparmio energetico, il sistema analizza le proprie abitudini, anticipa i momenti critici e ottimizza le prestazioni in tempo reale. Il risultato è più autonomia nei giorni intensi, senza doverci stare a pensare.

L’orologio si muove con l’utente: benvenuto Adaptive Time

Il Lock Screen cambia volto. L’orologio non è più statico, ma si adatta all’immagine di sfondo. Scivola dietro il soggetto, si modella in “Liquid Glass” e crea un effetto tridimensionale che dà profondità alla schermata. Un piccolo dettaglio, ma visivamente sorprendente, soprattutto se abbinato alle nuove Spatial Scenes, che trasformano foto 2D in ambienti 3D.

Adaptive Toolbar: la barra degli strumenti che legge nel pensiero

Nell’app Note, la barra degli strumenti non è più fissa. Con iOS 26, diventa “adattiva”, anche questa, cambia in base a ciò che si sta facendo. Se si seleziona del testo, si compila una tabella o si scrive a mano, la toolbar si trasforma per offrire solo le opzioni più utili in quel momento. Un’interfaccia fluida, pensata per semplificare ogni azione.

Adaptive Temperature: la casa si regola da sola

Se si ha un termostato collegato all’app Casa, iOS 26 lo rende più intelligente. Adaptive Temperature usa l’intelligenza artificiale per capire quando si sta per rientrare o uscire, e regola la temperatura di conseguenza.

Un iPhone che si adatta all’utente, non il contrario

Insomma, la parola chiave di iOS 26 è “adattivo“. Ogni funzione è pensata per modellarsi sulle abitudini, sullo stile e sul contesto dell’utente. Non è solo un aggiornamento estetico, ma un passo verso un sistema operativo che anticipa, interpreta e accompagna.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 29 set 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
29 set 2025
