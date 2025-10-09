iOS 26 impedisce a CarPlay di passare l'audio agli altoparlanti

Chiunque abbia mai acceso l’auto mentre ascoltava qualcosa di imbarazzante con gli AirPods conosce quel momento di puro terrore quando la musica o il podcast passa improvvisamente agli altoparlanti del veicolo. Magari si stava ascoltando un audiolibro romance particolarmente esplicito, e tutto a un tratto l’intero abitacolo diventa testimone dei propri gusti discutibili. Apple ha finalmente deciso di risolvere questo problema con iOS 26 con un’impostazione che impedisce a CarPlay di “rubare” l’audio dalle cuffie wireless.

iOS 26: mantiene gli AirPods connessi quando si sale in auto

La soluzione è molto semplice. Basta aprire l’app Impostazioni dell’iPhone e andare su Generali > AirPlay e Continuità. Lì si troverà l’opzione “Mantieni audio con cuffie” che si può attivare per continuare a riprodurre l’audio attraverso le cuffie wireless anche dopo che l’iPhone si è collegato a dispositivi come altoparlanti Bluetooth o stereo compatibili con CarPlay.

L’impostazione funziona con qualunque tipo di cuffie wireless collegate all’iPhone, non solo gli AirPods. Quindi se si hanno delle cuffie Sony, Bose, ecc. la funzione impedirà il passaggio automatico dell’audio quando l’auto si accende. Niente più sorprese imbarazzanti per i passeggeri che salgono in macchina mentre si ascolta… qualunque cosa si stia ascoltando.

Attivare questa opzione non significa che non si potrà mai più ascoltare musica o podcast attraverso l’impianto stereo dell’auto. È solo che non succederà automaticamente appena si avvia il veicolo. È possibile passare all’ascolto attraverso gli altoparlanti del veicolo in qualsiasi momento usando il Centro di Controllo di iOS o direttamente dall’interfaccia CarPlay. E Si continuerà ad avere accesso a tutte le altre funzioni CarPlay mentre l’audio del telefono viene indirizzato alle cuffie. Navigazione, messaggi, chiamate, tutto funziona normalmente.

Finalmente un po’ di privacy

Molte persone avevano segnalato questo comportamento indesiderato. Questa piccola impostazione rappresenta un riconoscimento da parte di Apple che non tutte le automazioni sono benvenute. A volte gli utenti vogliono il controllo manuale invece di comportamenti “intelligenti” che prendono decisioni per loro. Soprattutto quando quelle decisioni riguardano cosa viene riprodotto ad alto volume in spazi condivisi.