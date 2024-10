iPad 10 64GB a 353€ sembra uno scherzo: da acquistare subito

Se pensi sia uno scherzo ti sbagli. Apple iPad 10 64GB è veramente in offerta speciale su eBay a soli 353€. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito! Dovrai essere davvero veloce perché sta andando letteralmente a ruba. Tutti lo vogliono a questo prezzo spettacolare e super vantaggioso.

Per ottenere questo risparmio devi ricordarti di inserire il Coupon TECHWEEK24 nella casella dedicata “Codici Sconto” che trovi alla pagina dei metodi di pagamento, prima del check out. Una volta inserito il prezzo otterrà un extra sconto del 5%, massimo 45€ totali di risparmio.

Inclusi in questa promozione speciale hai anche Garanzia Italiana, Garanzia Cliente eBay, Servizio eBay Premium e Consegna Gratuita. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a Tasso Zero da soli 117,76€ al mese, senza interessi.

iPad 10 64GB: il tuo nuovo tablet che diventa anche laptop

Con un Apple iPad 10 64GB tra le mani hai fatto jackpot! Non solo per il prezzo così competitivo e conveniente su eBay, mettilo subito in carrello, ma anche per le sue funzionalità e potenzialità. Dotato del chip A14 Bionic è in grado di gestire al meglio app e giochi, lavorando davvero sodo anche per un multitasking extra fluido.

Le prestazioni sono di alto livello per qualsiasi tipo di attività. Apple ti invita a montare un video 4K in iMovie per scoprire quanto è davvero potente questo tablet. Inoltre, essendo davvero pratico, puoi nel frattempo pianificare un viaggio con gli amici o immergerti in un gioco dalla grafica spettacolare.

La batteria assicura un giorno intero di autonomia, così fai tutto senza mai fermarti, anche lontano da casa. Questo anche godendoti al massimo il display Liquid Retina da 10,9 pollici con design all-screen. I colori sono vivaci e i dettagli incredibili. Così fai meglio tutto.

Apple iPad 10 64GB è perfetto per produttività e intrattenimento. Acquistalo adesso a soli 353€, invece di 439€. Ricordati solo di inserire il Coupon TECHWEEK24 nella sezione Codici Sconto.