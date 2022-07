iPad 2021 in offerta pre Prime Day 2022

Amazon ci sta già immergendo nel clima pre Prime Day 2022. Si tratta di un’offerta davvero irripetibile che devi cogliere al volo subito se stai cercando un ottimo tablet. Stiamo parlando dell’incredibile iPad 2021 9a generazione a soli 329 euro, invece di 389 euro.

Acquistalo scontato del 15% e aggiudicati un dispositivo tra i più apprezzati e acquistati dagli utenti. Su Amazon è al secondo posto nella classifica degli articoli più venduti. E poi a questo prezzo ci prepariamo alla grande per il Prime Day. Perciò non perdere altro tempo prima che finisca in sold out.

La versione in promozione è quella WiFi con 64GB di memoria interna. Potrai scaricare tutte le tue applicazioni preferite e conservare foto, file, documenti e altro che per te sono importante. Nel caso lo spazio non dovesse bastarti puoi sempre fare affidamento su iCloud che ti mette a disposizione 5GB di spazio online sicuro e condiviso con tutti i tuoi dispositivi.

iPad 2021 a un prezzo fantastico su Amazon

Anticipa il Prime Day 2022 e assicurati già un primo prodotto Apple in super sconto. Metti nel carrello l’eccezionale iPad 2021 9a generazione a soli 329 euro. Un prezzo davvero interessante per questo prodotto di alta qualità. Meglio non aspettare perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Se vuoi è anche disponibile la versione da 256GB a soli 458 euro, invece di 559 euro. Con il 18% di sconto ti arriva a casa un bolide con spazio di archiviazione interminabile. Davvero un ottimo prezzo anche per il modello con più memoria interna per foto, file, documenti, video, app e giochi.

Migliora le tue videochiamate grazie alla fotocamera frontale con ultra-grandangolo e inquadratura automatica. In qualsiasi occasione sarai sempre al centro della scena. E con il chip A13 Bionic tutto è ancora più veloce, fluido e prestante. Resterai a bocca aperta per le sua qualità estreme.

Fai l’affare del giorno pre Prime Day 2022. Acquista il fantastico iPad 2021 9a generazione a soli 329 euro, invece di 389 euro. Lasciati tentare da questa super offerta e paga a rate con Cofidis direttamente al check out, un servizio offerto esclusivamente su Amazon, il colosso dello shopping online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.