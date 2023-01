iPad Air 5 a un prezzo da BATTICUORE, solo su Amazon

Acquista ora iPad Air 5 a soli 659 euro, invece di 789 euro. Mettendolo in carrello su Amazon a questo prezzo stai risparmiando esattamente 130 euro. Un ottimo affare per questo incredibile e coloratissimo tablet iPadOS. Il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici è eccezionale. Le immagini sono sempre nitide e i colori vivaci. L’ampia gamma cromatica rende tutto ricco di dettagli e il rivestimento antiriflesso garantisce un utilizzo senza problemi.

Scopri tutta la potenza che ha da offrirti questo incredibile dispositivo. Facile da utilizzare e pratico da portare sempre con sé, nasconde un cuore dalle prestazioni eccezionali. Grazie al chip Apple M1 potrai davvero svolgere qualsiasi attività senza limiti e al meglio. Il multitasking sarà un gioco da ragazzi e il gaming sarà decisamente emozionante e immersivo grazie anche alla qualità grafica che offre lo schermo.

iPad Air 5: tanta potenza ora in un piccolo prezzo su Amazon

Goditi il meglio della tecnologia con Apple iPad Air 5 oggi in super offerta su Amazon. Tutta la potenza ora la porti a casa a un piccolo prezzo. Acquistalo in 5 rate da soli 132 euro al mese. La consegna è completamente gratuita, in pochissimi giorni e senza costi aggiuntivi. La versione in offerta è quella WiFi con 64GB di memoria interna. Inoltre, l’elegante colorazione azzurra rende questo tablet ancora più piacevole da vedere e utilizzare.

Acquistalo subito a soli 659 euro, anziché 789 euro. Questo prezzo speciale è un’esclusiva solo per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.