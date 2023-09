iPad Air 6: Apple lo presenterà a ottobre

Stando a una recente indiscrezione condivisa sul sito cinese Weibo e riportata poi da MacRumors in quanto proveniente da una fonte che in passato si è già reputata affidabile, a ottobre di quest’anno Apple presenterà iPad Air 6 e si tratterà dell’unica novità della lineup dei suoi tablet per il 2023.

iPad Air 6 a ottobre

Il post afferma infatti che “solo la serie ‌iPad Air‌ dovrebbe essere aggiornata quest’anno”, andando successivamente a precisare che il nuovo modello arriverà ad ottobre e non ci saranno altre versioni.

Da tenere presente che anche Mark Gurman di Bloomberg aveva recentemente riferito del possibile arrivo a breve di un nuovo iPad Air con specifiche migliorate. Il giornalista aveva previsto un ulteriore prodotto della casa di Cupertino per ottobre, sottolineando però l’assenza di un evento dedicato, con l’annuncio che potrebbe arrivare con un semplice comunicato stampa, come fatto già in altre occasioni dall’azienda.

Da tenere presente che l’ultima volta che Apple ha aggiornato l’‌iPad Air‌ è stato a marzo 2022, quando ha reso disponibile il modello attualmente in commercio con il chip M1, una fotocamera frontale da 12 megapixel migliorata con supporto Center Stage, una porta USB-C più veloce, il supporto 5G sui modelli cellular e delle nuove opzioni di colore.

In merito a quelle che saranno le specifiche della nuova gamma, presumibilmente Apple introdurrà il chip ‌M2‌, una porta Thunderbolt come in iPad Pro‌, il supporto per Apple Pencil e probabilmente nuove opzioni di colore, ma a tal proposito sarà senz’altro possibile saperne di più nelle prossime settimane.