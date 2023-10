iPad Air: Apple lavora a una versione più grande

A quanto pare, Apple ha intenzione di rendere disponibile sul mercato una nuova versione di iPad Air ancora più grande di quanto attualmente proposto, con un display da 12,9 pollici. A riferire prima di tutti la notizia è stata la redazione del DigiTimes, citando fonti del settore.

iPad Air con display da 12,9 pollici in arrivo

Viene evidenziato che, diversamente dall’iPad Pro da 12,9 pollici, il nuovo presunto modello di iPad Air non sarà tuttavia dotato di un display mini-LED, ma disporrà della stessa tecnologia LCD usata per l’attuale tablet da 10,9 pollici della medesima linea.

Da tenere presente che sino ad oggi il tablet del colosso di Cupertino in veste Air è sempre stato disponibile solo e soltanto in un solo formato, per cui è lecito aspettarsi che la versione da 12,9 pollici possa venire offerta come aggiunta a quella “storica”, al pari di quanto viene fatto con le varianti Pro, che sono per l’appunto disponibili nei formati da 11 pollici e da 12,9 pollici, per soddisfare tutte le esigenze.

Quando il nuovo iPad Air in questione giungerà effettivamente sul mercato non è però dato saperlo con esattezza. Recenti indiscrezioni hanno suggerito che il colosso di Cupertino sta lavorando alla sesta generazione del tablet, ma non è da dare per certo che questa variante più grande possa venire distribuita con questa serie.

In merito alla questione prezzo, probabilmente questo nuovo iPad più grande verrà proposto ad una cifra compresa tra i 669 euro del costo base dell’attuale Air e i 1.069 euro del prezzo base del Pro da 11 pollici.