iPad: Apple annuncerà nuovi modelli questa settimana?

Contrariamente alle voci circolate a inizio mese, stando a quanto da poco emerso, Apple potrebbe annunciare nuovi modelli di iPad questa settimana, per la precisione domani, martedì 17 ottobre. Sia ben chiaro, non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma di indiscrezioni ricevute dalle fonti della redazione di 9to5Mac.

iPad: nuovi modelli mini, base e Air in arrivo

Andando più in dettaglio, a essere oggetto dell’aggiornamento sarebbero iPad mini, base e Air. Si prevedono piccole modifiche alle specifiche e non cambiamenti significativi in fatto di design.

I modelli mini e Air del tablet Apple non vengono aggiornati ormai da molto tempo, per cui l’update è particolarmente atteso. In tutti i casi, è prevista l’implementazione dei chip Apple Silicon di nuova generazione.

Il nuovo iPad mini potrebbe venire aggiornato con il chip A16 Bionic, offrendo un piccolo miglioramento rispetto all’A15 Bionic in essere. Potrebbe pure disporre di un nuovo controller di visualizzazione per ridurre l’impatto del problema dello scorrimento dei contenuti sui tablet d nuova generazione.

Per quanto riguarda il modello base di iPad, attualmente non è chiaro quale chip porterà in dote, ma se verrà aggiornato il modello mini con l’A 16 Bionic è probabile che altrettanto verrà fatto pure in tal caso.

Per iPad Air, i report suggeriscono l’implementazione del chip M2 in sostituzione dell’M1 impiegato sui modelli attuali.

La gamma di iPad Pro, invece, rimarrà la stessa per ora, con le varianti da 11 pollici e da 12,9 pollici. L’ultimo aggiornamento risale a ottobre 2022 e i modelli di nuova generazione non dovrebbero arrivare sul mercato fino alla fine del prossimo anno. Ad ogni modo, è attesa l’implementazione, per la prima volta in assoluto, dei display OLED.