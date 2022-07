iPad: Apple lavora alla seconda generazione OLED

Sebbene al momento non sia ancora disponibile sul mercato una prima e tanto chiacchierata generazione di iPad con schermo OLED, stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple sarebbe già al lavoro sulla seconda generazione.

iPad OLED di seconda generazione con pannelli Samsung Gen 8.5

Le ultime voci di corridoio segnalano infatti che i fornitori di Apple stanno già lavorando su pannelli di visualizzazione per gli ancora futuri modelli di iPad OLED. Più precisamente, Samsung Display starebbe negoziando i prezzi per le nuove apparecchiature OLED Gen 8.5 per la messa a punto di pannelli di visualizzazione OLED per dispositivi come tablet. La produzione dovrebbe avvenire alla fine del 2024, per poi fare il suo debutto nel 2025.

I modelli di prima generazione di iPad con questa tecnologia OLED dovrebbero utilizzare display forniti da LG Display e Samsung, realizzati nelle linee di produzione OLED Gen 6 esistenti.

Il passaggio ai pannelli OLED Gen 8.5 per la seconda generazione di iPad OLED risulterebbe più economico per i dispositivi di dimensioni maggiori rispetto all’utilizzo delle linee precedenti, le quali si rivelano indicate per device più piccoli, in quanto consentono di produrre più pannelli OLED per substrato.

Da tenere presente che, diversamente dai display mini-LED, i pannelli OLED adottano pixel autoemettitori e non necessitano di retroilluminazione, il che potrebbe migliorare il rapporto di contrasto e contribuire a una maggiore durata della batteria sui futuri modelli di iPad e pure di MacBook. Apple, comunque, adopera già display OLED per i suoi ultimi iPhone (ad esempio su iPhone 13, tra l’altro in vendita su Amazon in sconto dell’8%) e tutti i modelli di Apple Watch.

