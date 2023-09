iPad: Apple stava per lanciare un modello da 14"

Stando a quanto riferito dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, il colosso di Cupertino avrebbe potuto lanciare un nuovo iPad da 14 pollici. Nella sua più recente newsletter “Power On”, il giornalista riferisce infatti che Apple avrebbe voluto introdurre sul mercato un tablet ancora più grande, o per meglio dire il più grande mai rilasciato sino ad ora. Il condizionale è tuttavia d’obbligo perché alla fine pare che ciò non accadrà.

iPad: ripensamenti sul modello da 14″

I lavori per il più grande iPad di sempre andrebbero avanti da due anni a questa parte, l’arrivo sul mercato sarebbe potuto avvenire nel 2023, ma sembra che Apple abbia cambiato idea all’ultimo momento per ragioni legate alla transizione alla tecnologia OLED.

L’upgrade agli schermi OLED potrebbe infatti comportare costi di produzione più elevati, in special modo sui modelli di iPad di dimensioni maggiori, e ciò potrebbe far sì che, di conseguenza, pure i prezzi al pubblico aumentino eccessivamente.

Da tenere presente che Mark Gurman è stato il primo in assoluto a parlare della possibilità dell’arrivo sul mercato di un iPad da 14 pollici. A gennaio 2022, poi, è stata diffusa la notizia che più fornitori, tra cui BOE ed LG, stavano convertendo le loro fabbriche per essere in grado di fornire ad Apple display OLED di circa 15 pollici adatti ai futuri modelli di tablet. Le suddette informazioni sono state confermate successivamente da leaker e analisti.

Va tuttavia tenuto conto del fatto che, sebbene per il momento sembra che Apple abbia annullato il lancio di un iPad da 14 pollici, un modello da 16 pollici, anch’esso discusso in precedenza, potrebbe ancora essere in fase di sviluppo attivo e, dunque, non è escluso che una soluzione del genere possa prima o poi fare capolino sul mercato.