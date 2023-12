iPad: arriveranno prima gli OLED, poi i pieghevoli

Da tempo si discute a più riprese riguardo l’intenzione di Apple di introdurre la tecnologia OLED su iPad e stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni ciò avverrà a stretto, anzi a strettissimo giro. La gamma Pro dei tablet del colosso di Cupertino dovrebbe infatti venire aggiornata con l’implementazione dei nuovi pannelli all’inizio del 2024.

iPad: display OLED in arrivo a breve

A riferire la buona nuova è stata la redazione di Nikkei Asia, che dice di aver avuto modo di apprendere le prossime mosse di Apple da diversi dirigenti del settore tecnologico. Lo scenario, qualora effettivamente confermato, è di particolare rilievo, in quanto destinato a scuotere ulteriormente l’industria dei display.

La crescente penetrazione dei display OLED è una vittoria significativa per Samsung Display ed LG Display, oltre che per BOE, che hanno tutti scommesso pesantemente su questa costosa tecnologia di visualizzazione. Il rovescio della medaglia, potrebbe essere un duro colpo per i produttori di display che non hanno molta presenza in questo segmento, tra cui JDI e Sharp e AUO e Innolux.

In merito al possibile arrivo di un iPad pieghevole, invece, non ci sono nuovi sviluppi. Dovrebbe venire lanciato prossimamente, in un secondo momento attualmente non meglio precisato, ma solo quando verrà completata la transizione agli schermi OLED su tutta la gamma, pertanto è improbabile che ciò accada il prossimo anno come si era vociferato.

Tornando ai display OLED, Nikkei Asia aggiunge che il primo MacBook con questo tipo di schermo non arriverà prima della seconda metà del 2025. Nello specifico, un MacBook OLED pare sia in lavorazione, ma attualmente non risultano disponibili maggiori dettagli.