iPad: decima generazione entro fine anno con USB-C

Stando alle indiscrezioni che sono state diffuse nelle scorse ore, Apple sarebbe attualmente al lavoro per rinnovare il modello base di iPad. Infatti, pare che il nuovo tablet della “mela morsicata” di decima generazione, identificato con il nome in codice J272, arriverà entro fine anno e, diversamente da quanto proposto sino ad ora sulla medesima linea, potrà contare sulla presenza della porta USB-C al posto di quella Lightning.

iPad: USB-C, schermo Retina e chip A14 Bionic

La presenza della nuova porta, qualora effettivamente confermata, consentirà di fruire di diversi vantaggi, tra cui la possibilità di collegare un maggior numero di accessori senza necessità di adattatori. Occorre poi tenere presente che l’attuale porta Lightning è ancora basata sullo standard USB 2.0.

La porta USB-C non è però l’unica novità che il nuovo iPad dovrebbe portare in dote. Il dispositivo, infatti, sarebbe dotato pure di un display Retina avente la medesima risoluzione dello schermo di iPad Air (2360×1640 pixel), con diagonale dello schermo verosimilmente aumentata sino a 10,5″ o anche a 10,9, e dovrebbe portare in dote il chip A14 Bionic, il quale consente di ottenere prestazioni superiori pari a circa il 30% in più rispetto al chip A13 Bionic impiegato sulla generazione precedente.

Per quel che riguarda il design, attualmente non vi sono dettagli precisi, per cui non è ancora chiaro se Apple provvederà a rinnovare il look dell’iPad base rendendolo più simile ai modelli di fascia superiore oppure se le novità riguarderanno solo quello che c’è “sotto il cofano”.

Chi desidera acquistare iPad base e non intende attendere il lancio dei nuovi modelli, può valutare di comprare un altrettanto valido iPad di nona generazione che su Amazon è in vendita in sconto del 15% nella configurazione solo Wi-Fi con 64 GB.

