iPad: i modelli più venduti del secondo trimestre 2023

Quello che sta attraversando il mercato dei tablet non è sicuramente un buon momento. Le analisi di mercato mettono in fatti in evidenza che durante il primo trimestre dell’anno le spedizioni sono calate parecchio e pure per il secondo trimestre è previsto uno scenario poco roseo. In tutto ciò, però, Apple pare sia riuscita comunque a trarre vantaggio dalla vendita dei suoi iPad.

iPad: il Pro da 12,9 pollici è il più venduto

Il colosso di Cupertino ha infatti spedito circa 10,8 milioni di iPad nel primo trimestre raggiungendo un market share del 35,2%, seguita da Samsung con 7,1 milioni di unità e da Huawei con 2 milioni di tablet spediti. A chiudere la classifica ci sono Lenovo con 1,9 milioni di dispositivi e Amazon che è a quota 1,4 milioni.

L’iPad, dunque, rappresenta il tablet di maggiore successo. Ma qual è il modello più venduto? In base a quanto emerso dai dati ricavati dalla società di analisi CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), a detenere lo scettro del potere è l’iPad Pro, con circa la metà delle vendite totali, mentre i modelli Air, quello base e quello mini costituiscono il 15-20% delle vendite complessive.

Confrontando gli ultimi dati con quelli del trimestre scorso emergono alcuni cambiamenti interessanti. Precisamente, l’iPad Pro da 12,9 pollici ha visto la sua quota diminuire da oltre un terzo a un quarto nell’ultimo anno, mentre l’iPad Air ha visto la sua quota scendere dal 24% al 19%.

Tornando ai modelli Pro di iPad, la variante con display IPS da 11 pollici ha aumentato la sua quota dal 16% al 26%. Infine, iPad mini ha visto la sua quota passare dal 9% al 16%.

Ovviamente, quando i prodotti “invecchiano”, quelli con prezzo più elevato attirano meno l’attenzione. Gli utenti maggiormente legati ad Apple hanno già preso l’ultimo modello disponibile e con ogni probabilità attendono il prossimo o magari salteranno un generazione, mentre i nuovi utenti sono prevalentemente diretti ai modelli più economici.