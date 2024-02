iPad: le dimensioni dei futuri modelli Air e Pro

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, questo 2024 da poco iniziato sarà particolarmente interessante per quel che concerne il versante iPad. Dopo un 2023 privo di novità su tale fronte, infatti, Apple avrebbe in programma svariati cambiamenti per tutta la sua gamma di tablet. A tal riguardo, sono stati diffusi nuovi dettagli sulle dimensioni.

iPad: modelli Air e Pro più grandi

Andando più in dettaglio, questa dovrebbe essere la prima volta che Apple renderà disponibile la linea Air in due dimensioni diverse, con quello più grande che avrà essenzialmente le stesse misure dell’attuale Pro da 12,9 pollici, il che suggerisce che anche le dimensioni dello schermo saranno quasi identiche. È invece improbabile che la versione più piccola presenti modifiche significative al design.

Per quanto riguarda la linea Pro, i modelli del 2024 saranno leggermente più grandi e anche più sottili come conseguenza dell’implementazione del tanto chiacchierato display OLED, che ha meno strati rispetto al display LCD.

Di seguito le possibili misure dei futuri modelli di tablet Apple confrontate con quelle attuali.

iPad Pro da 11 pollici (attuale): 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro da 11 pollici (nuovo): 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro da 12,9 pollici (attuale): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro da 12,9 pollici (nuovo): 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

iPad Air da 12,9 pollici (nuovo): 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm

Tenendo conto del cambio di dimensioni, i produttori di accessori stanno intensificando la produzione di custodie per i nuovi dispositivi, con le spedizioni che sono previste già a partire dal prossimo mese.