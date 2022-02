iPad: LG prepara la produzione dei display OLED

Gli iPad con schermo OLED stanno per arrivare. È esattamente questo ciò che lasciano intendere le ultime indiscrezioni, secondo cui LG starebbe allestendo la linea di produzione per preparare i display dei tablet a marchio Apple. A sostenerlo è un report sulla catena di approvvigionamento diffuso nel corso delle ultime ore.

Apple si affida a LG per i display OLED di iPad

Più precisamente, LG starebbe pianificando di raddoppiare la capacità produttiva di un impianto OLED dedicato ai display di piccole e medie dimensioni per aumentare la realizzazione di pannelli per iPhone e iPad. Il produttore dovrebbe avere già avviato lo spostamento dei macchinari di produzione nel proprio stabilimento produttivo a Paju, in Sud Corea, in modo tale da adattarsi alle esigenze di Apple.

Voci relative alla produzione di iPad con schermo OLED circolano già da tempo, ma sino ad alcune settimane fa si pensava che il tutto fosse stato affidato a Samsung. Le nuove informazioni, però, non lasciano spazio a molti dubbi: i macchinari industriali che LG sta spostando sono molto costosi e delicati e compiere a vuoto un’operazione del genere non varrebbe assolutamente la pena, ciò avvalora quindi l’ipotesi di una decisione definitiva da parte del colosso di Cupertino nei confronti del produttore.

Nonostante tutto non ci si deve aspettare un iPad con display OLED nel breve termine. La produzione dovrebbe cominciare nel 2024, motivo per cui tablet con schermi del genere prodotti da LG farebbero la loro comparsa sul mercato in quel periodo.

Da notare che LG non sarebbe l’unico produttore destinato a realizzare display OLED per Apple. Per quel che concerne la produzione dei pannelli per iPhone 15, infatti, l’azienda della “mela morsicata” avrebbe scelto di rivolgersi a BOE.