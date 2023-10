iPad mini 7 non avrà il display ProMotion a 120Hz

Di ufficiale non vi è ancora nulla, sia ben chiaro, ma le più recenti indiscrezioni riferiscono che iPad mini 7, ovvero il prossimo modello del tablet più piccolo della “mela morsicata”, potrebbe non distanziarsi eccessivamente da quello attualmente in commercio, introducendo solo un chip più potente e qualche altra piccola innovazione, ma nulla di particolarmente eclatante e soprattutto non avrà un display ProMotion a 120Hz dalla sua.

iPad mini 7: niente display con refresh rate di 120Hz

Andando più in dettaglio, stando a quanto riferito dall’account @Tech_Reve su X, con iPad mini 7 probabilmente cambierà solo l’AP rispetto al modello precedente. L’AP fa riferimento al SoC e su iPad mini 6 viene sfruttato il chip A15 Bionic, mentre presumibilmente con la versione successiva verrà introdotto il chip A17.

iPad mini 7 still doesn't have 120Hz, supposedly only the AP changed from iPad mini 6… I wonder if the jelly scrolling issue still exists? 🥲 I'm curious. — Revegnus (@Tech_Reve) October 10, 2023

Inoltre, come anticipato, iPad mini 7 non avrà ancora il refresh rate di 120Hz, carenza questa che aveva già fatto storcere il naso ai più al momento del lancio dell’attuale modello, con il display a 60Hz. A quanto pare, dunque, Apple intende porre una netta distinzione tra i modelli Pro dei suoi tablet, i quali sono per l’appunto dotai di ProMotion a 120Hz, e la linea base.

Da tenere tuttavia presente che l’account @Tech_Reve aveva condiviso in precedenza dettagli sul chip A17 Pro, sei mesi prima del lancio dei nuovi iPhone, presentando anche un benchmark Geekbench 6 con risultati leggermente superiori a quelli reali. Ci sono pertanto alcuni dubbi in merito all’effettiva bontà delle sue fonti, ma di sicuro sarà possibile saperne di più nel corso delle prossime settimane.