iPad mini 8 potrebbe avere uno schermo OLED

Apple ha a poco tolto i veli al nuovo iPad mini 7, che presenta diverse migliore rispetto al suo predecessore, ma fa ancora affidamento su un display di tipo LCD. Le cose, però, dovrebbero cambiare con la futura versione del dispositivo, ovvero con iPad mini 8, almeno stando a quanto riferito da Ross Young.

iPad mini 8 con schermo OLED

Il noto analista ha infatti condiviso un post su X in cui asserisce che il futuro modello di iPad mini porterà in dote uno schermo OLED.

Rispetto ad iPad mini 7 e ai modelli precedenti del dispositivo, che hanno display LCD, l’adozione della tecnologia OLED consentirebbe di fruire di vari vantaggi, in special modo una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi e una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria.

Considerando il fatto che iPad mini 7 è stato lanciato questa settimana, potrebbero volerci ancora diversi anni prima che venga rilasciato il successivo modello. Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, in precedenza, l’iPad mini veniva aggiornato su base annuale, tra il 2012 e il 2015, ma poi la frequenza è stata ridotta, con ulteriori upgrade a marzo 2019, settembre 2021 e questo mese.

Apple ha gradualmente trasferito i suoi prodotti ai display OLED, incluso l’iPad Pro all’inizio di quest’anno, per cui avrebbe senso che l’iPad mini alla fine seguisse l’esempio. Inoltre, un iPad mini con un display OLED è stato già vociferato in precedenza, pertanto sembra sempre più probabile che un tale dispositivo sia sulla tabella di marcia del colosso di Cupertino.