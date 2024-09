iPad mini: Apple lancerà un nuovo modello a ottobre

Oggi, alle 19:00 (ora italiana) andrà in scena l’evento Glowtime di Apple in occasione del quale saranno tolti i veli agli iPhone 16 e ai modelli aggiornati di Apple Watch. Per il prossimo mese, però, l’azienda poterebbe avere in programma un ulteriore vento durante il quale annuncerà un nuovo iPad mini.

iPad mini: il nuovo modello potrebbe arrivare il prossimo mese

A riferire la buona nuova è stato l’autorevole giornalista Mark Gurman di Bloomberg, informando altresì che sempre in occasione del presunto evento di ottobre avverrà pure il lancio dei primi Mac con i nuovi chip M4, inclusi i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici, il Mac mini e l’iMac. I chip M4 hanno debuttato all’inizio dell’anno con i nuovi iPad Pro.

Da considerare che l’evento di ottobre non è stato ancora confermato ufficialmente da Apple, ma è è altamente probabile che si tenga davvero, visto e considerato che lo scorso anno è stato organizzato un evento virtuale il 30 ottobre 2023, durante il quale sono stati presentati i MacBook Pro e gli iMac con i chip M3.

Gurman non ha fornito specifiche dettagliate sul nuovo iPad mini, ma da precedenti indiscrezioni si è appresso che potrebbe includere un chip più potente, un comparto fotografico migliorato, il supporto per il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 e una correzione per il problema del “jelly scrolling”. Inoltre, dovrebbero venire proposte nuove opzioni di colore.

Oltre al nuovo iPad mini, Gurman ha accennato alla possibilità che, sempre durante l’evento di ottobre, Apple possa aggiornare l’iPad entry-level.