iPad pieghevole: Apple ha messo in pausa lo sviluppo

Per il momento, Apple non ha ancora fatto il suo ingresso nel segmento dei device foldable. Da tempo, però, si discute della possibilità che possa essere lanciato un iPhone di questo tipo e lo stesso si vocifera per quel che concerne il versante iPad. In merito al tablet, però, il colosso di Cupertino non intende intervenire a stretto giro, almeno non secondo quelle che sono le più recenti indiscrezioni sulla questione.

iPad pieghevole: progetto in pausa a causa di problemi importanti

Andando più nello specifico, pare che Apple stia effettivamente lavorando a un iPad pieghevole, ma un recente report di DigiTimes indica che lo sviluppo stia incontrando difficoltà importanti, al punto che l’azienda avrebbe deciso di metterlo in pausa.

Le motivazioni sarebbero essenzialmente tre: costi eccessivi, ostacoli ingegneristici e dubbi sulla domanda effettiva. La “mela morsicata” avrebbe stimato un prezzo di vendita oltre ogni aspettativa e decisamente ben superiore ai suoi standard premium.

Un iPad pieghevole mirerebbe a una fetta decisamente ristretta di utenti, molto più di quella a cui già è destinata la categoria dei tablet in generale ed Apple non intende replicare l’esperienza vissuta con Vision Pro. A ciò si sommano problemi tecnologici critici, in quanto Apple intende eliminare la piega visibile dello schermo flessibile, ma ciò richiederebbe materiali e processi così costosi da salire troppo il prezzo. Inoltre, bisogna mettere in conto la durata delle cerniere e la resistenza agli urti che non hanno ancora raggiunto gli standard tradizionali.

DigiTimes sottolinea comunque che il progetto è stato sì messo in pausa, ma non cancellato del tutto, per cui Apple potrebbe decidere di proseguire comunque in un secondo momento.