iPad Pro: display OLED e modello da 14" nel 2024

Sebbene al momento manchino ancora delle dichiarazioni ufficiali, in base alle molteplici indiscrezioni che si susseguono da tempo pare ormai essere un dato di fatto: Apple implementerà i display OLED per i futuri iPad Pro ed a quanto pare ciò accadrà nel 2024. A dare ulteriore sostegno alla tesi ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua ultima newsletter Power On.

iPad Pro: display OLED nel 2024 e formazione “a tre punte”

L’analista ritiene infatti che Apple intenda adottare su iPad dei pannelli OLED della medesima qualità di quelli che attualmente vengono impiegati su iPhone Pro, il che non suonerebbe poi così strano considerando che l’azienda opera praticamente da sempre per cecare di creare uniformità tra i suoi prodotti.

Come altri hanno riferito, cerca iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici nella primavera del 2024 con schermi OLED, abbinando la qualità dei display dell’iPhone.

Unitamente all’informazione in questione, secondo Mark Gurman il gruppo della “mela morsicata” avrebbe in cantiere pure un iPad Pro con display da 14 pollici. L’obiettivo sarebbe quello di trasformare in una formazione “a tre punte” la gamma di tablet premium, con un modello da 11 pollici, uno da 12,9 pollici e uno da 14 pollici, appunto, procedendo in maniera simile a quanto fatto per i MacBook Pro che da tempo offrono diagonali da 13 pollici, da 14 pollici e da 16 pollici.

Mark Gurman sottolinea comunque come quello relativo agli iPad sia attualmente un progetto piuttosto confuso e che potrebbe acquistare maggiore senso con una semplificazione della gamma.